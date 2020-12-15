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09:31 15.12.2020

Японский зонд доставил на Землю много грунта с астероида Рюгу - JAXA

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Японский зонд доставил на Землю много грунта с астероида Рюгу - JAXA

Японский космический аппарат "Хаябуса-2" ("Сокол-2") в ходе миссии к астероиду Рюгу собрал с его поверхности и доставил Землю значительное количество грунта, сообщил во вторник на пресс-конференции представитель Японского космического агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Юити Цуда.

"Внутри контейнера находится значительное количество грунта с астероида Рюгу", - сказал он.

Представитель агентства подчеркнул, что миссия зонда по доставке грунта с астероида полностью выполнена. По его словам, образцы позволят провести глубокий анализ его химического состава.

Японские ученые также собрали образцы газа, который находился внутри контейнера и, возможно, выделялся частицами грунта. Его состав будет определен в ходе предстоящих исследований.

Как сообщало JAXA, капсула с контейнером была сброшена на Землю зондом "Хаябуса-2" 5 декабря. Она приземлилась на юге Австралии.

Образцы реголита с астероида, который находится на расстоянии 340 млн км от Земли, были взяты японским зондом в ходе двух посадок на его поверхность в 2019 году.

Тем временем сам зонд "Хаябуса-2", обогнув Землю, продолжил полет к следующему астероиду - 1998 KY26, который находится на орбите между Землей и Марсом. Планируется, что в 2031 зонд также совершит посадку на него для забора грунта.

Зонд "Хаябуса-2", который весит около 600 кг, был запущен к астероиду Рюгу 3 декабря 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. Стоимость проекта составила 260 млн долл. В общей сложности зонд пробыл вблизи астероида 18 месяцев с июня 2018 по ноябрь 2019 года.

22 февраля 2019 года японский космический аппарат совершил первую успешную посадку на поверхность астероида Рюгу, диаметр которого составляет около 900 метров, для сбора грунта.

5 апреля 2019 года на поверхность астероида с высоты 500 метров был произведен выстрел заряда взрывчатого вещества для получения образцов глубокого грунта. 11 июля 2019 года зонд "Хаябуса-2" повторно сел на астероид в 20 метрах от кратера, который образовался при взрыве, чтобы собрать обломки грунта и отвезти их на Землю.

13 ноября 2019 года аппарат сошел с орбиты астероида и начал полет к Земле.

Ученые полагают, что астероид Рюгу сохранил в неизменном состоянии материалы со времен образования Солнечной системы около 4,5 млрд лет назад.

Теги: #япония #грунт #хаябуса_2 #астероид
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