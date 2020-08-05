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02:52 05.08.2020

Астероид размером с футбольное поле пролетит в 13,2 млн километрах от Земли

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Астероид размером с футбольное поле пролетит в 13,2 млн километрах от Земли

Потенциально опасный астероид 2009 PQ1 пролетит в полутора десятках миллионов километров от Земли в среду.

По расчетам NASA, диаметр астероида составляет от 84 до 190 метров. Для сравнения: средняя длина футбольного поля составляет около 100 метров.

Минимальное расстояние, на которое астероид 2009 PQ1 может приблизиться к Земле, специалисты американского космического агентства оценивают в 13,2 млн км, что позволяет отнести это небесное тело к потенциально опасным астрономическим объектам.

Отмечается, что максимальное сближение астероида и Земли произойдет 5 августа в 20:35.

Астероид 2009 PQ1 был открыт и зарегистрирован в 2009 году. Он относится к так называемой группе Аполлонов - астероидов, чьи орбиты пересекают орбиту Земли с внешней стороны.

Теги: #земля #астероид #сближение
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