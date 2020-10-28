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03:29 28.10.2020

NASA проводит операцию по консервации на зонде OSIRIS-REx образцов грунта с астероида Бенну

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NASA проводит операцию по консервации на зонде OSIRIS-REx образцов грунта с астероида Бенну

На американском космическом аппарате OSIRIS-REx, забравшем на минувшей неделе пробу грунта с астероида Бенну в 333 млн км от Земли, во вторник началась операция по его перемещению в специальный герметический контейнер, который должен вернуться в 2023 году, сообщило NASA.

"Такое большое количество материала, которое мы собрали на Бенну, вынудило нас принять решение об ускорении процедуры упаковки", - сообщила руководитель программы OSIRIS-REx Данте Лауретта. По ее словам, операция по переносу грунта из пробоотборника в контейнер была вызвана утечкой мелких частиц. "Команда работает над ускорением операции по упаковке материала, чтобы как можно больше сохранить его для возвращения на Землю", - подчеркнула она.

По данным NASA, зонд OSIRIS-REx в ходе касания с поверхностью Бенну забрал с помощью руки-манипулятора с пробоотборником значительно больше планировавшихся 60 грамм грунта. В связи с большим количеством захваченного грунта из щелей в майларовой заслонке в пробоотборнике, где застряли крупные камни, улетают мелкие частицы.

В целях уменьшения потерь NASA дало указание ускорить процесс переноса пробы в специально предназначенный для транспортировки пробы герметичный контейнер на зонде, который ранее планировалось осуществить только 2 ноября.

При этом сама операция может занять несколько дней из-за времени прохождения сигнала команды с Земли на зонд, которая составляет 18,5 минуты. Таким образом для контроля за выполнением только одиночных действий требуется 37 минут.

 

Теги: #сша #грунт #астероид #зонд
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