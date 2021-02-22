Лагерный городок полигона "Широкий лан" готов одновременно разместить 5 тыс. военнослужащих

Лагерный городок межвидового центра подготовки подразделений полигона "Широкий лан" (Николаевская обл.) готов к приему для обучения и приобретения боевого опыта военнослужащих, одновременно можно разместить 5 тыс. военных, сообщается на странице Командования Сухопутных войск ВС Украины в Фейсбук.

"Впервые городок межвидового центра подготовки подразделений полигона "Широколановский", построенный по стандартам НАТО, примет бойцов для обучения и приобретения боевого опыта", – сказано в сообщении.

По информации Командования, городок создан по новым подходам, в нем вполне автономная инфраструктура и учтен иностранный опыт, в частности государств-членов НАТО.

Отмечается, что в 11 казармах, одна из которых для женщин, может разместиться 5 тыс. военнослужащих. В столовой одновременно могут находиться более 2,5 тыс. человек. Кроме того, на территории лагеря расположен буфет с широкоупотребляемыми продовольственными и промышленными товарами.

Также военнослужащие смогут проводить занятия на строевом плацу, заниматься физической подготовкой на двух мини-футбольных полях, участвовать в соревнованиях на площадках для волейбола и на площадке для силовых тренажеров.

Кроме того, в лагерном городке есть свободный доступ к Интернету в установленное время.