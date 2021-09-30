События

20:40 30.09.2021

На полигоне под Киевом погиб 24-летний боец Нацгвардии - СМИ

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На полигоне под Киевом погиб 24-летний боец Нацгвардии - СМИ

Во время учений на полигоне под Киевом погиб 24-летний боец Национальной гвардии, сообщает интернет-издание "Украинская правда" (УП).

"В ходе проведения учений на полигоне во время отработки полевого рейда трагически погиб наш солдат Роман Олекса. Во время выполнения упражнения военнослужащий получил тяжелые травмы. Романа немедленно доставили в больницу, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью", - цитирует УП пресс-офицера бригады быстрого реагирования Нацгвардии Максима Тарана.

По данным пресс-офицера, это трагическое событие произошло 28 сентября на военном полигоне под Киевом.

Государственное бюро расследований открыло производство по этому факту. Нацгвардия сотрудничает со следствием. Информацию, вследствие чего именно получил тяжелые травмы боец, в Нацгвардии пока не уточняют, учитывая расследование.

 

Теги: #боец #гибель #полигон
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