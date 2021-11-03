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23:40 03.11.2021

В Харьковской области земля под строительство полигона ТБО была выделена с нарушением, прокуратура требует вернуть ее государству

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В Харьковской области земля под строительство полигона ТБО была выделена с нарушением, прокуратура требует вернуть ее государству

Чугуевская окружная прокуратура Харьковской области через суд требует вернуть государству земельный участок общей площадью около 9 га и стоимостью почти 10 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, в 2019 году участок на территории Змиевского горсовета был передан в постоянное пользование коммунальному предприятию для размещения полигона твердых отходов (ТБО) с объектами их сортировки, однако, как выяснилось, этот участок частично расположен на землях лесохозяйственного назначения.

"Харьковской областной государственной администрацией решение об изъятии земельного участка из земель постоянного пользования лесничества не принималось", - отмечается в сообщении.

В связи с этим окружная прокуратура направила в Хозяйственный суд Харьковской области исковое заявление о признании незаконным и отмене распоряжений местной государственной администрации о предоставлении коммунальному предприятию разрешения на разработку технической документации по землеустройству и о передаче в постоянное пользование земельного участка, на котором планировалось строить полигон.

Теги: #полигон #нарушения #харьковская
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