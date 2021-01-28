События

17:18 28.01.2021

Военный погиб на полигоне из-за наезда транспортера-тягача

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Военный погиб на полигоне из-за наезда транспортера-тягача

Около 11.00 четверга из-за нарушения техники безопасности на одном из общевойсковых полигонов погиб военнослужащий, сообщает пресс-служба оперативного командования "Север".

"При буксировке военной техники произошел наезд на военнослужащего. Механик-водитель МТЛБ (многоцелевой транспортёр-тягач лёгкий бронированный - ИФ), который буксировался, в условиях ограниченной видимости боевой машины, не смог убедиться в отсутствии людей перед машиной и начал движение, в результате чего вызвал тяжелое травмирование военнослужащего и его смерть", - говорится в сообщении на странице Командования в соцсети Фейсбук в четверг.

В результате ЧП погиб старший солдат Мельник Анатолий Васильевич, 1981 года рождения, сумчанин. "Одинокой осталась его жена, тоже военнослужащая - они служили вместе, в одной бригаде", - говорится в сообщении.

Командующий оперативного командования "Север" назначил расследование данного ЧП. Предварительно установлено, что было нарушение мер безопасности по неосторожности. Следствие продолжается, о его выводах Командование сообщит дополнительно.

 

Теги: #гибель #полигон #военный
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