События

15:10 28.07.2021

Киевские правоохранители проводят следственные действия на полигоне строительных и крупногабаритных отходов №6

2 мин читать
Киевские правоохранители проводят следственные действия на полигоне строительных и крупногабаритных отходов №6

Служба безопасности Украины проводит следственные действия на киевском полигоне строительных и крупногабаритных отходов № 6, расположенном на ул. Пироговский путь, 94-96, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в среду.

"Вчера около 30 сотрудников Службы безопасности Украины прибыли на полигон твердых бытовых отходов № 5 для выполнения следственных действий, временно остановив работу объекта. Сегодня на полигоне № 5 удалось восстановить работу, чтобы не создавать ухудшение санитарно-экологической ситуации в городе. В ЧАО "Киевспецтранс" отмечают, что способствуют проведению следственных действий, не нарушающих установленного режима работы подразделений компании", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на полигонах № 5 и № 6 внедрена и действует система мониторинга состояния окружающей среды.

"На полигоне № 5 ежегодно осуществляются исследования почвы и воздуха на территории и в пределах санитарно-защитной зоны, сточных и поверхностных вод, а также контроль уровня и качества подземных вод. На полигоне № 6 ежегодно проводятся лабораторные исследования проб почвы и воздуха", - подчеркивают в КГГА.

Там напоминают, что Киев является единственным городом в Украине, где потоки бытовых и строительных отходов разделены и складируются на двух разных полигонах. Это позволило уменьшить риск пожаров.

Как сообщалось, 27 июля около 30 сотрудников Службы безопасности Украины осуществляли на полигоне твердых бытовых отходов №5 в с.Подгорцы под Киевом следственные действия.

Правоохранители усмотрели в действиях по захоронению отходов на полигонах №5 и №6 признаки уголовного преступления по ст.441 Уголовного кодекса Украины (Экоцид).

Теги: #обыск #полигон #отходы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:07 07.06.2021
Государственная комиссия ТЭБ и ЧС поручила местной власти усилить контроль за соблюдением законодательства в сфере обращения с бытовыми отходами

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС поручила местной власти усилить контроль за соблюдением законодательства в сфере обращения с бытовыми отходами

17:58 03.06.2021
Мир без отходов в Великодымерской территориальной общине

Мир без отходов в Великодымерской территориальной общине

19:25 13.05.2021
Прокуратура проводит обыски в КП "Киевавтодормост"

Прокуратура проводит обыски в КП "Киевавтодормост"

15:35 12.05.2021
По результатам обысков в "Спецжитлофонде" вручены подозрения трем лицам - прокуратура

По результатам обысков в "Спецжитлофонде" вручены подозрения трем лицам - прокуратура

00:03 29.04.2021
Следователи обыскали квартиру экс-адвоката Трампа в рамках связанного с Украиной расследования

Следователи обыскали квартиру экс-адвоката Трампа в рамках связанного с Украиной расследования

19:52 09.04.2021
На Трухановом острове демонтируют самовольно установленный ограждающий забор - Нацполиция

На Трухановом острове демонтируют самовольно установленный ограждающий забор - Нацполиция

13:24 24.03.2021
СБУ проводит следственные действия у агента НАБУ Шевченко

СБУ проводит следственные действия у агента НАБУ Шевченко

16:29 19.03.2021
Millstone&Co может увеличить долю в столичной "Профпереробке" до контрольной

Millstone&Co может увеличить долю в столичной "Профпереробке" до контрольной

19:50 01.03.2021
На Харьковщине при обыске у головы ОТГ найдена крупная сумма незадекларированной налички, прокуратура открыла дело

На Харьковщине при обыске у головы ОТГ найдена крупная сумма незадекларированной налички, прокуратура открыла дело

20:26 25.02.2021
Полиция задержала и обыскала автобус с охранниками рядом с офисом ОПЗЖ, в партии это называют преследованием и запугиванием

Полиция задержала и обыскала автобус с охранниками рядом с офисом ОПЗЖ, в партии это называют преследованием и запугиванием

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Прикарпатье упал легкомоторный спортивный самолет, погибли четыре человека – ГСЧС

Украина обяжет въезжающих из РФ и Индии пройти 14-дневную самоизоляцию – Кабмин

Украина в начале августа вернет ПЦР-тестирование для въезжающих невакцинированных – Кабмин

Зеленский заявил о необходимости проведения подробного аудита второго этапа децентрализации

Украина готова к новой волне COVID-19 осенью на уровне других европейских стран - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

В упавшем на частный дом самолете погибли пилот-украинец и трое иностранцев

Правоохранители проверяют информацию о минировании ЧАЭС

Кабмин согласовал назначение Вячеслава Чауса на должность главы Черниговской ОГА

На Прикарпатье упал легкомоторный спортивный самолет, погибли четыре человека – ГСЧС

Украина предоставит Литве гумпомощь в виде колючей проволоки для обустройства границы с Беларусью

Украина обяжет въезжающих из РФ и Индии пройти 14-дневную самоизоляцию – Кабмин

Украина в начале августа вернет ПЦР-тестирование для въезжающих невакцинированных – Кабмин

В Киеве скончался первый пациент со штаммом "Дельта"

Экс-глава одного из предприятий УЗ и еще 14 нынешних и бывших чиновников компании подозреваются в растрате 58,6 млн грн

"Академик Черский" завершил работу на "Северном потоке-2", магистраль готова на 99%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА