Киевские правоохранители проводят следственные действия на полигоне строительных и крупногабаритных отходов №6

Служба безопасности Украины проводит следственные действия на киевском полигоне строительных и крупногабаритных отходов № 6, расположенном на ул. Пироговский путь, 94-96, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в среду.

"Вчера около 30 сотрудников Службы безопасности Украины прибыли на полигон твердых бытовых отходов № 5 для выполнения следственных действий, временно остановив работу объекта. Сегодня на полигоне № 5 удалось восстановить работу, чтобы не создавать ухудшение санитарно-экологической ситуации в городе. В ЧАО "Киевспецтранс" отмечают, что способствуют проведению следственных действий, не нарушающих установленного режима работы подразделений компании", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на полигонах № 5 и № 6 внедрена и действует система мониторинга состояния окружающей среды.

"На полигоне № 5 ежегодно осуществляются исследования почвы и воздуха на территории и в пределах санитарно-защитной зоны, сточных и поверхностных вод, а также контроль уровня и качества подземных вод. На полигоне № 6 ежегодно проводятся лабораторные исследования проб почвы и воздуха", - подчеркивают в КГГА.

Там напоминают, что Киев является единственным городом в Украине, где потоки бытовых и строительных отходов разделены и складируются на двух разных полигонах. Это позволило уменьшить риск пожаров.

Как сообщалось, 27 июля около 30 сотрудников Службы безопасности Украины осуществляли на полигоне твердых бытовых отходов №5 в с.Подгорцы под Киевом следственные действия.

Правоохранители усмотрели в действиях по захоронению отходов на полигонах №5 и №6 признаки уголовного преступления по ст.441 Уголовного кодекса Украины (Экоцид).