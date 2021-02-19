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20:33 19.02.2021

В "ОПЗЖ" заявляют, что введение санкций против Медведчука и его супруги – репрессии, нарушение Конституции и уничтожение украинской демократии

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В "ОПЗЖ" заявляют, что введение санкций против Медведчука и его супруги – репрессии, нарушение Конституции и уничтожение украинской демократии

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" оценивает решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины касательно введения санкций против главы политсовета "ОПЗЖ", народного депутата Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко как репрессии, нарушение Конституции Украины и уничтожение демократии.

"Сегодня Украина еще на шаг приблизилась к диктатуре. Решением Совета национальной безопасности и обороны, в нарушение Конституции и законов Украины, принято решение без суда и следствия наложить персональные санкции на главу политсовета и председателя стратегического совета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, Тараса Козака и Натальи Лавренюк", - сказано в заявлении на сайте пратии.

Так, "Оппозиционная платформа – За жизнь оценивает решение СНБО по введению персональных санкций против Медведчука Козака и членов их семей "как спланированный акт политических репрессий".

"Это желание диктаторского режима Зеленского свести счеты с лидерами оппозиции и нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны. Никаких законных оснований для этой внесудебной расправы не существует. Всеми законными методами наша партия будет защищать украинскую демократию, Конституцию и бороться за права своих однопартийцев. Мы инициировали начало процедуры импичмента Владимира Зеленского, и мы будем делать все, чтобы она была доведена до конца. Сегодня это уже не вопрос персональных политических амбиций и партийных рейтингов. Это вопрос жизни и смерти украинской демократии", - подытожили в партии.

Как сообщалось, СНБО принял решение о введении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц.

Как озвучил на брифинге вечером в пятницу секретарь СНБО Алексей Данилов, среди лиц, которые попали под санкции пятеро граждан Российской Федерации (Вацковский Константин Борисович, Донченко Виталий Валерьевич, Лисогор Сергей Викторович, Попов Михаил Юрьевич и Маслюк Александр Николаевич), а также трое граждан Украины. Среди украинцев - Лавренюк Наталья Николаевна (гражданская супруга Тараса Козака, против которого санкции были введены 2 февраля), Марченко Оксана Михайловна, супруга нардепа Виктора Медведчука, сам Медведчук Виктор Владимирович.

Также, по словам Данилова, под санкции попали компании, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации, а также компании, части которых зарегистрированы в Молдове и других странах.

Он добавил, что санкции введены и в отношении пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев – Москва.

Теги: #медведчук #санкции #опзж
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