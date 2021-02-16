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19:52 16.02.2021

Директор финдепартамента МВФ Твиди покинет пост 31 июля 2021 г

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Директор финдепартамента МВФ Твиди покинет пост 31 июля 2021 г

Директор финансового департамента Международного валютного фонда Эндрю Твиди намерен покинуть этот пост 31 июля 2021 года.

Об этом он уведомил директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву, сообщается в пресс-релизе фонда.

Твиди, который является гражданином Новой Зеландии, занимает нынешнюю должность с мая 2008 года, а в МВФ он пришел в 1987 году. До этого он работал в Резервном банке Новой Зеландии.

Процесс поиска нового руководителя финдепартамента начнется немедленно, отмечается в сообщении.

 

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Теги: #кадры #мир #мвф
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