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15:26 12.02.2021

Сын Бердымухамедова назначен вице-премьером Туркменистана

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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил вице-премьером своего сына Сердара Бердымухамедова, освободив того от должности министра промышленности и строительного производства, сообщает в четверг информационное агентство ORIENT.

Президент республики ввел в составе правительства должность еще одного заместителя председателя Кабинета министров с введением его в Государственный совет безопасности и назначением председателем Высшей контрольной палаты.

На эту должность глава государства назначил Сердара Бердымухамедова, освободив того от должности министра промышленности и строительного производства.

Новый вице-премьер будет отвечать также за цифровизацию и внедрение инновационных технологий в систему госуправления, финансово-экономический сектор и в отрасли социальной сферы.

Согласно президентскому постановлению о статусе новой должности, в Кабинете министров будет создан Контрольный отдел.

Теги: #туркменистан #бердымухамедов
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