Посол ЕС: Реформа судебной системы в Украине давно назрела

Последние события в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией в Украине показывают, что всеобъемлющая реформа судебной системы в стране давно уже назрела, отметил глава представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас в связи с принятием Европарламентом доклада по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Последние события в области верховенства права и борьбы с коррупцией показывают, что всеобъемлющая реформа судебной системы давно назрела. Рекомендации Венецианской комиссии и дорожная карта G7, дополняющие постоянные советы делегации ЕС в Украине властям и политикам, дают четкие рекомендации", - написал Маасикас в Twitter в четверг.