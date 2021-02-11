События

09:38 11.02.2021

Из-за непогоды на трассе Киев-Чоп в Закарпатской области ограничено движение грузовиков

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Из-за непогоды на трассе Киев-Чоп в Закарпатской области ограничено движение грузовиков

Из-за осложнения погодных условий введено ограничение движения большегрузного автотранспорта на автомобильной дороге М-06 Киев-Чоп в Закарпатской области.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Telegram, ограничение введено с 6:15 четверга.

Также для недопущения накопления большегрузного и крупногабаритного транспорта продолжают действовать ограничения движения на въезд в Киев на автодорогах: М-01 Киев-Чернигов; М-03 Киев-Харьков; М-05 Киев-Одесса; М-06 Киев-Чоп; М-07 Киев-Ковель; Н-01 Киев-Знаменка; Н-08 Борисполь-Мариуполь.

"Полицейские призывают водителей без необходимости не садиться за руль", - сказано в сообщении.

 

Теги: #трасса #движение #ограничения
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