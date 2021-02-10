LC Waikiki готовит к открытию в мае флагманский магазин на Крещатике

Турецкий fasion-ритейлер LC Waikiki готовит к открытию флагманский магазин на ул. Крещатик, 50, в Киеве, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор LC Waikiki (Украина) Алексей Гришко.

"Сейчас занимаемся фасадами и ремонтом. Это будет самый современный формат и лучшие товары. Открытие ориентировочно в мае", – сообщил Гришко.

Площадь магазина – 1,2 тыс. кв. м. Ранее в этом помещении был магазин GAP.

"Наш бренд представляет масс-маркет. Мы надеемся, что возвратим Крещатику торговую функцию", – сказал Гришко.

Развитием сети LC Waikiki в Украине занимается ООО "Тема Мода Юкрейн" (Киев), созданное в 2006 году.

Первый магазин LC Waikiki открыт в 2013 году в ТРЦ Ocean Plaza. По состоянию на начало 2020 года общая торговая площадь магазинов сети в Украине составила 37 тыс. кв. м.

LC Waikiki – изначально французский бренд одежды, основанный в 1988 году двумя французами. В 1997 году марка была выкуплена турецкими инвесторами. Занимается производством и розничной продажей одежды, обуви и аксессуаров для детей и взрослых.