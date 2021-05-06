Вестибюль станции киевского метро "Крещатик" временно закрыли на вход и выход из-за сообщения о минировании

Центральный вестибюль станции киевского метро "Крещатик" (с выходом на ул. Крещатик) временно закрыт на вход и выход из-за поступления информации о его заминировании, сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в четверг.

"Центральный вестибюль ст. "Крещатик" (выход к ул. Крещатик) закрыт на вход и выход. Пересадка и два других вестибюле работают", - говорится в сообщении, обнародованном в "Твиттер".

Отмечается, что правоохранители проводят проверку прилегающей территории в связи с анонимным звонком о минировании.