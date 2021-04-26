На Крещатике частично ограничили движение транспорта

На улице Крещатик в Киеве частично ограничили движение транспорта из-за проведения текущего ремонта дороги по всей длине улицы, сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"На улице Крещатик продолжается текущий ремонт. Работы проводят по всей длине улицы. Основные работы планируют заканчивать до вечернего часа пик. Во время ремонта движение частично ограничено", - говорится в сообщении, обнародованном в понедельник.

В нем уточняется, что ремонтные работы планируется полностью закончить до 17:00 28 апреля.