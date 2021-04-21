LC Waikiki в августе откроет магазин в столичном ТРЦ "РайON"

Турецкий fasion-ритейлер LC Waikiki планирует в начале августа открыть магазин в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "РайON" в Киеве.

"19 апреля 2021 года компания Arricano и известный турецкий fashion-бренд LC Waikiki заключили новый договор о сотрудничестве и открытии магазина в ТРЦ "РайON", – сообщила пресс-служба Arricano во вторник.

Согласно сообщению, площадь нового магазина составит более 1,2 тыс. кв. м.

Развитием сети LC Waikiki в Украине занимается ООО "Тема Мода Юкрейн" (Киев), созданное в 2006 году.

Первый магазин LC Waikiki открыт в 2013 году в ТРЦ Ocean Plaza. По состоянию на начало 2020 года общая торговая площадь магазинов сети в Украине составила 37 тыс. кв. м.

LC Waikiki – изначально французский бренд одежды, основанный в 1988 году двумя французами. В 1997 году марка была выкуплена турецкими инвесторами. Занимается производством и розничной продажей одежды, обуви и аксессуаров для детей и взрослых.