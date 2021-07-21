В Киеве на станции метро "Крещатик" произошла драка с применением слезоточивого газа

По факту хулиганских действий на платформе станции Киевского метро "Крещатик" между двумя группами молодых людей правоохранители начали уголовное производство.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в среду в ходе мониторинга сети Интернет обнаружено видео конфликта между пассажирами метрополитена.

"Предварительно правоохранители выяснили, что на станции метро "Крещатик" между двумя группами молодых людей возник конфликт, переросший в драку с применением слезоточивого газа. Сейчас правоохранители устанавливают всех участников и выясняют обстоятельства происшествия", - сказано в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.