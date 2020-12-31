В 2021 в Киеве планируют капитально отремонтировать Крещатик

В институте "Киевдормостпроект" разрабатывают проект капитального ремонта Крещатика от Европейской до Бессарабской площади в 2021 году, сообщило издание "Вечерний Киев".

"Специалисты нашего института работают, в частности, над капитальным ремонтом улицы Крещатик с неполной заменой конструкции дорожной одежды и капитальным ремонтом существующих тротуаров. Также на улице обустроят велодорожки и проведут капитальный ремонт инженерных сетей. Для обновления внешнего вида улицы предусматриваем и ремонт фонтанов, замену поврежденных зеленых насаждений, тактильные элементы покрытия и светофоры со звуковыми сигналами для людей, которые в этом нуждаются", - цитирует издание на своем сайте директора института Владимира Воробьева.

Отмечается, что капитальный ремонт на Крещатике, согласно проекту, начнется от Европейской площади - на месте стыка брусчатки и асфальта и продлится до Бессарабской площади - до точки примыкания бульвара Тараса Шевченко. Всего на Крещатике отремонтируют 1165 метров дорожного покрытия и тротуарной части.