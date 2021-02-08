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13:16 08.02.2021

Группа коллекторов изготавливала порноконтент с изображением заемщиков и их родственников

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Группа коллекторов изготавливала порноконтент с изображением заемщиков и их родственников

Правоохранители разоблачили преступную группу коллекторов в шантаже и создании порнографического контента с изображением клиентов-должников, сообщает департамент киберполиции Национальной полиции Украины в понедельник.

Установлено, что участниками преступной схемы были более 30 человек. Фигуранты создали две финансовые компании, которые предоставляли кредиты.

"В штате компании были и коллекторы, которые занимались шантажом клиентов-должников. Злоумышленники с помощью фоторедакторов изготавливали порнографический контент с изображением заемщиков или их родственников. Далее - угрожали распространить такие материалы и осуществить физическую расправу. По предварительным подсчетам, злоумышленники осуществили более 360 тысяч угроз гражданам из разных регионов Украины", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции провели 50 обысков в офисах компаний, квартирах и автомобилях фигурантов в Киевской, Харьковской, Винницкой, Сумской областей, а также в столице. Изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, серверное оборудование и "черновые" записи.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст.189 (вымогательство) и по ч.3 ст.301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Теги: #коллекторы #порно
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