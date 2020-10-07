На ЗАЭС заменили коллекторы подачи технической воды

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду гидроцеха ОП Запорожской атомной электростанции была проведена замена коллектора подачи технической воды, сообщили в пресс-службе станции.

"Одним из плановых мероприятий гидроцеха Запорожской АЭС в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду была замена части трубопровода правого и левого коллекторов технического водоснабжения", – говорится в пресс-релизе, обнародованном в среду утром.

В пресс-службе станции подчеркнули, что коллекторы являются едиными технологическими трубопроводами, подающими техническую воду на территорию станции (обеспечивают водой химводоочистки, систему полива и тому подобное).

С целью не прекращать водоснабжения во время ремонтных работ, замену старого элемента трубопровода выполняли по очереди.

"Гидротехнический цех ОП ЗАЭС в полном объеме выполнил все подготовительные процедуры и подписал акты о готовности к осенне-зимнему периоду", – отметили в пресс-службе станции.