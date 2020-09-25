В Киеве блокировали незаконную деятельность двух коллекторских "колл-центров" - полиция

Киевские правоохранители пресекли незаконную деятельность двух коллекторских "колл-центров", по данному факту начато уголовное производство, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В ходе проведения следственно-оперативных действий работники полиции Киева при поддержке управления стратегических расследований и под процессуальным руководством прокуратуры города установили несколько законспирированных колл-центров, из которых осуществлялись звонки гражданам с угрозами и требованиями возврата средств несуществующих долгов. Звонки поступали и к людям, которые не имели никакого юридического отношения к таким финансовым обязательствам", - приводит слова начальника ГУ Нацполиции Украины в Киеве Андрея Крищенко пресс-служба полиции.

По словам Крищенко, уже установлено около 60 человек, которые там работали и непосредственно звонили людям.

"Сейчас все они допрошены, с ними проводятся необходимые следственные действия", - добавил он

В рамках досудебного расследования проведен ряд обысков по адресам офисных помещений финансовых компаний и месту жительства основных фигурантов. Следователи изъяли компьютерную технику, телефоны, черновые записи с персональными данными граждан и наличные.

Правоохранители начали уголовное производство по ч.3 ст.355 (принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств) Уголовного кодекса Украины.