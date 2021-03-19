Рада приняла закон об урегулировании работы коллекторов

Верховная Рада приняла во втором чтении закон о защите должников при урегулировании просроченной задолженности, ужесточающий требования к работе коллекторских компаний (законопроект №4241).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за законопроект проголосовали 274 народных депутата при необходимых 226 голосах.

Как сообщалось, законопроект №4241 Верховная Рада приняла за основу в первом чтении в конце января 2021 года. Он устанавливает правила работы коллекторов и их регулирования, в частности, порядок регистрации коллекторской компании, нормы этического поведения с должниками, требования к надзору за коллекторской деятельностью, а также санкции за нарушения.