Усиливающий ответственность коллекторов закон запретит им взаимодействовать с потребителями кредитов в выходные и по ночам - юрист

Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности" (законопроект №4241), принятый Верховной Радой 19 марта, запретит коллекторам взаимодействовать с потребителями в выходные и нерабочие дни, а также взаимодействовать с заемщиками более двух раз в сутки.

"Законодательно не была урегулирована деятельность коллекторских компаний, не было никаких запретов, что приводило к злоупотреблениям со стороны кредиторов. Конечно, потребители подавали заявление о преступлении по статье о вымогательстве, однако результативность в большинстве случаев сводилась к регистрации уголовного производства, допроса потерпевшего и не более. Сейчас появится действенный механизм по защите прав заемщиков и урегулирования деятельности кредиторов и коллекторов", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" ассоциированный партнер юридиченской фирмы "Правовой альянс" Тарас Безпалый.

Он отметил, что принятый закон определяет понятия урегулирования просроченной задолженности, впервые дает определение коллекторской компании, порядка регистрации такой компании, а также предусматривает создание реестра коллекторских компаний.

Согласно этому закону, кредитор при заключении договора обязан будет предупреждать заемщика о привлечении коллекторской компании в случае возникновения просрочки по кредиту.

"Если в кредитном договоре отсутствует ссылка на право привлечения коллекторской компании, то такое привлечение считается незаконным, потребитель кредита имеет право на обращение в Нацбанк сообщению о нарушении его прав", - сказал юрист.

Безпалый подчеркнул, что закон четко определил границы и порядок взаимодействия кредитора / коллекторской компании с заемщиком. В частности, закон разрешает телефонные разговоры лично с заемщиком или только с лицами, которые дали на это свое письменное согласие и указанные в кредитном договоре. Кроме того, встречаться с заемщиком можно только в период с 9 до 19 часов и только при условии, что заемщик предоставил свое согласие на такую встречу в заранее оговоренном месте. Во время телефонного разговора коллекторы обязаны четко сообщить полное наименование кредитора, ФИО лица, осуществляющего взаимодействие, правовое основание взаимодействия и размер просроченной задолженности.

По требованию потребителя кредитор/коллекторская компания в течение пяти-семи дней обязаны предоставить документы, подтверждающие право требования долга и его размер. При этом до момента предоставления указанных документов новому кредитору/коллекторской компании запрещено повторно взаимодействовать с заемщиком.

Если заемщик письменно не предоставил свое согласие, то кредитору, новому кредитору или коллекторской компании запрещается собирать данные относительно графика его работы, места и времени отдыха, поездках, места и времени встречи с родными, друзьями и другими лицами, а также запрещается сбор информации, размещенной в социальных сетях, информации о состояния здоровья, политических взглядах и религиозных убеждений, членстве в партиях и общественных объединениях, фото и видеоматериалов с изображением потребителя.

Кроме того, кредитодателю, новому кредитору или коллекторской компании при урегулировании просроченной задолженности запрещается совершать действия, посягающие на личное достоинство, права, свободы, использовать шантаж и угрозы, вводить в заблуждение относительно размера, характера и оснований просроченной задолженности, передачи вопроса о взыскании задолженности в суд, скрывать номер, с которого осуществляется звонок или отправка сообщения, использовать сервис автоматического дозвона на протяжении более 30 минут в сутки, а также использовать на конвертах или сообщениях изображения с угрозами и использовать надписи "исполнительный документ", "решение о взыскании", "уведомление о выселении" и пр.

Кроме того, запрещается сообщать третьим лицам о задолженности потребителя, совершать или угрожать совершением действий, которые могут нанести вред репутации потребителя, проводить личные встречи без предварительного их согласования с потребителем, возлагать расходы, связанные с взысканием просроченной задолженности на потребителя.

"В случае нарушения вышеуказанных требований потребитель кредита имеет право обратиться с жалобой в Нацбанк Украины, обратиться в правоохранительные органы о совершении в отношении него преступлений (незаконный сбор, хранение, использование, уничтожение, распространение конфиденциальной информации о лице или незаконное изменение такой информации, вымогательство)", - сказал юрист.

Как сообщалось, 26 марта председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите должников при урегулировании просроченной задолженности" (законопроект №4241). Закон направлен на подпись президенту.