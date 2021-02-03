События

11:52 03.02.2021

36% украинцев доверяют Лукашенко, 26,7% - Байдену, 14,4% - Путину

2 мин читать
36% украинцев доверяют Лукашенко, 26,7% - Байдену, 14,4% - Путину

36% украинцев доверяют Александру Лукашенко, 26,7% - Джо Байдену, 26,2% - Эмманюэлю Макрону и 14,4% - Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 27 января по 1 февраля.

По данным исследования, президенту Беларуси Александру Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, доверяют 36% респондентов, не доверяют - 53,6%, затрудняются ответить - 7,6%, не знают – 2,7%. Баланс доверия к Лукашенко составляет (-17,6%).

Президенту США Джо Байдену доверяют 26,7% респондентов, не доверяют – 23,3%, затрудняются ответить – 25,4%, не знают – 24,6%. Баланс доверия к Байдену составляет (+3,4%).

Президенту Франции Эмманюэлю Макрону доверяют 26,2% респондентов, не доверяют – 23,2%, затрудняются ответить – 22,9%, не знают – 27,6%. Баланс доверия к Макрону составляет (+3%).

Президенту России Владимиру Путину доверяют 14,4% респондентов, не доверяют – 79,8%, затрудняются ответить – 5,6%, не знают – 0,3%. Баланс доверия к Путину составляет (-65,4%).

Всеукраинский опрос проводился методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ). Опрошено 1205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативная для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

Теги: #доверие #опрос #лидеры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:46 03.02.2021
Более 60% украинцев поддерживают норму об обслуживании на украинском языке

Более 60% украинцев поддерживают норму об обслуживании на украинском языке

12:33 03.02.2021
Украинцы больше всего доверяют Кличко, Зеленскому и Гройсману, меньше всего - Порошенко, Тимошенко и Ляшко

Украинцы больше всего доверяют Кличко, Зеленскому и Гройсману, меньше всего - Порошенко, Тимошенко и Ляшко

11:06 03.02.2021
"Тарифные протесты" поддерживают более 90% украинцев – опрос

"Тарифные протесты" поддерживают более 90% украинцев – опрос

10:53 03.02.2021
Зеленский лидирует в президентском рейтинге, но его поддержка снизилась – опрос

Зеленский лидирует в президентском рейтинге, но его поддержка снизилась – опрос

12:20 01.02.2021
Украинцы готовы поддержать на выборах в Раду ОПЗЖ, "Слугу народа", "Евросолидарность" и "Батькивщину" - опрос

Украинцы готовы поддержать на выборах в Раду ОПЗЖ, "Слугу народа", "Евросолидарность" и "Батькивщину" - опрос

12:19 01.02.2021
Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге, за ним идут Бойко и Порошенко – опрос Центра "Социальный мониторинг"

Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге, за ним идут Бойко и Порошенко – опрос Центра "Социальный мониторинг"

14:30 28.01.2021
Большинство украинцев не готовы участвовать в каких-либо акциях массового протеста – опрос

Большинство украинцев не готовы участвовать в каких-либо акциях массового протеста – опрос

12:49 26.01.2021
74% украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении

74% украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении

23:13 25.01.2021
Меркель и Байден провели телефонный разговор, обсуждались вопросы пандемии и внешней политики - кабмин ФРГ

Меркель и Байден провели телефонный разговор, обсуждались вопросы пандемии и внешней политики - кабмин ФРГ

12:36 25.01.2021
Большинство граждан Грузии поддерживает курс на вступление страны в ЕС и НАТО - опрос

Большинство граждан Грузии поддерживает курс на вступление страны в ЕС и НАТО - опрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: решение по телеканалам принято сразу после фиксации и обсуждения конкретных оснований для этого

Отмена в суде санкций к Козаку и его телеканалам маловероятна из-за слабых аргументов - мнение

Сотрудничество со страной-агрессором требует уголовного преследования, а не санкций - Разумков

Украина ввела санкции против молдавской JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA авиакомпаний за полеты в РФ и на временно оккупированные территории

Глава СБУ: Санкции в отношении отдельных телеканалов - последовательный шаг в борьбе с российской гибридной агрессией

ПОСЛЕДНЕЕ

Посол ЕС указал на необходимость дальнейших шагов в борьбе с коррупцией в Украине

Зеленский: решение по телеканалам принято сразу после фиксации и обсуждения конкретных оснований для этого

В Украину придут потепление и дожди, затем сильно похолодает

Вакцины от COVID-19 в рамках механизма COVAX начнут поступать в Украину в феврале - посол ЕС

Разумков объяснил решение воздержаться при голосовании за санкции к телеканалам отсутствием дополнительных данных

Отмена в суде санкций к Козаку и его телеканалам маловероятна из-за слабых аргументов - мнение

Сотрудничество со страной-агрессором требует уголовного преследования, а не санкций - Разумков

Украина ввела санкции против молдавской JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA авиакомпаний за полеты в РФ и на временно оккупированные территории

Решение по трем телеканалам в "Голосе" назвали хорошим маркерным шагом четкой позиции президента

Дорожники очищают проезжую часть в заснеженных регионах, проезд дорогами госзначения обеспечен – "Укравтодор"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА