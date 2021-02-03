36% украинцев доверяют Лукашенко, 26,7% - Байдену, 14,4% - Путину

36% украинцев доверяют Александру Лукашенко, 26,7% - Джо Байдену, 26,2% - Эмманюэлю Макрону и 14,4% - Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 27 января по 1 февраля.

По данным исследования, президенту Беларуси Александру Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, доверяют 36% респондентов, не доверяют - 53,6%, затрудняются ответить - 7,6%, не знают – 2,7%. Баланс доверия к Лукашенко составляет (-17,6%).

Президенту США Джо Байдену доверяют 26,7% респондентов, не доверяют – 23,3%, затрудняются ответить – 25,4%, не знают – 24,6%. Баланс доверия к Байдену составляет (+3,4%).

Президенту Франции Эмманюэлю Макрону доверяют 26,2% респондентов, не доверяют – 23,2%, затрудняются ответить – 22,9%, не знают – 27,6%. Баланс доверия к Макрону составляет (+3%).

Президенту России Владимиру Путину доверяют 14,4% респондентов, не доверяют – 79,8%, затрудняются ответить – 5,6%, не знают – 0,3%. Баланс доверия к Путину составляет (-65,4%).

Всеукраинский опрос проводился методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ). Опрошено 1205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативная для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.