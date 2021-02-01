Макрон призывает Европу эффективнее проводить вакцинацию от COVID-19

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник заявил, что европейцы должны предпринять более эффективные шаги в вопросе вакцинации от коронавируса, сообщают французские СМИ.

"У нас, европейцев, должно быть больше эффективности в этом аспекте. Я знаю, что канцлер ФРГ Меркель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разделяют также это мнение", - сказал Макрон на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем.

"В ближайшие недели и месяцы мы продолжим наращивать скорость вакцинации, чтобы двигаться более быстро в этом вопросе", - добавил он.

Европейский регулятор одобрил три вакцины от коронавируса: препараты производства компаний Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Ранее AstraZeneca заявила, что сократит поставки препарата в ЕС на 67% в первом квартале текущего года, поскольку связана соглашением с Великобританией, заключенным на два месяца раньше, чем с ЕС.

Поставки вакцины Pfizer в ЕС также задерживаются.