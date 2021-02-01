Печерский суд обязал генпрокурора рассмотреть ходатайство адвоката Бахматюка забрать дело VAB Банка у НАБУ – "Укрлендфарминг"

Печерский районный суд Киева 21 января своим решением обязал генпрокурора Ирину Венедиктову рассмотреть ходатайство адвоката владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка по изменению подследственности дела о стабкредите VAB Банку на 1,2 млрд грн, которое инициировало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"Суд признал наличие конфликта интересов чиновников и необоснованность подозрений. Также 28 января Апелляционный суд Киева … отказал в открытии апелляционного производства…, то есть своим решением подтвердил законность решения Печерского суда от 21.01.2021 года", – говорится в заявлении агрохолдинга в понедельник.

По мнению "Укрлендфарминга", такой вердикт суда подтверждает, что давление НАБУ на компанию и Бахматюка связано с прямым конфликтом интересов директора НАБУ Артема Сытника, главным свидетелем стороны обвинения которого в коррупционном правонарушении был советник сестры Бахматюка.

В заявлении агрохолдинга также утверждается, что детективы НАБУ также имеют прямой конфликт интересов в деле, так как проходят по делу СБУ по шантажу работников банка Бахматюка гражданкой Иреной Росс.

В свою очередь НАБУ в понедельник назвал такое решение Печерского райсуда незаконным вмешательством в расследование о стабкредите на 1,2 млрд грн. В бюро заявили, что это исключительная подследственность НАБУ и САП, а решения по делам НАБУ и САП может принимать исключительно Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

В НАБУ также заявили, что органом, уполномоченным определять наличие конфликта интересов в действиях должностных лиц, по закону является Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

"Сторона обвинения обжаловала решение Печерского райсуда от 21 января 2020 законно, то есть в Апелляционной палате ВАКС", – сообщило НАБУ.

Как сообщалось, в конце ноября 2019 года МВД Украины по заявлению НАБУ объявило в розыск Бахматюка и его сестру, гендиректора "Авангарда" Наталию Василюк по делу о выдаче Нацбанком стабкредита VAB Банку. Ранее детективы НАБУ уведомили о подозрении по указанному делу экс-первого замглавы НБУ Александра Писарука, члена Совета НБУ Николая Каленского и главу банковского надзора Аллу Шульгу, а также еще четырех лиц, связанных с банком и компаниями ULF. В настоящее время эти лица отпущены под залог.

Бахматюк и Писарук, в свою очередь, заявляли, что отвергают все обвинения и считают это дело сфабрикованным. По мнению Бахматюка, оно направлено на то, чтобы сорвать достижение договоренностей с кредиторами и связано с конфликтом интересов Сытника. Бизнесмен обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию.

Группа международных кредиторов группы "Укрлендфарминг" письмом от 15 ноября 2019 года предложила правительству Украины обсудить возможность наступления негативных последствий для совокупных долговых требований к агрохолдингам в связи с новым развитием правовой ситуации вокруг Бахматюка и "Укрлендфарминга". В письме уточнялось, что общая сумма тела долговых обязательств группы составляла примерно $1,65 млрд и состояла из около $1,25 млрд долговых обязательств перед международными кредиторами и около $400 млн – перед украинскими банками (включая государственные Укрэксимбанк, Ощадбанк).

"Укрлэндфарминг" является одним из крупнейших агрохолдингов в Евразии. Занимается выращиванием зерновых, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян. Входящий в него "Авангард" является крупнейшим в Украине производителем яиц и яичных продуктов.

В начале ноября 2020 года Бахматюк сообщил, что в состав агрохолдинга входило 24 элеватора общей мощностью хранения 3 млн тонн, семенные заводы, до 23 птицефабрик, восемь комбикормовых производств. Группа компаний имела более 40 ферм молочного и мясного направления, поголовье КРС составляло 40 тыс. голов, а земельный банк – 470 тыс. га, что на 170 тыс. га меньше, чем до 2014 года. В январе 2021 года "Укрлендфарминг" заявил, что давление НАБУ привело к остановке 37 предприятий, в том числе восьми птицефабрик, и лишению работы 13 тыс. сотрудников агрохолдинга, в котором до недавнего времени работали 30 тыс. украинцев.