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16:10 29.01.2021

НАБУ: Офис генпрокурора пытается вывести дело по подозрению замглавы Офиса президента из подследственности Бюро

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НАБУ: Офис генпрокурора пытается вывести дело по подозрению замглавы Офиса президента из подследственности Бюро

Изменение подозрения одному из участников дела о хищениях имущества Нацгвардии на нетяжкую статью, не связанную с коррупцией, свидетельствует о намерении Офиса генпрокурора создать условия для нивелирования привлечения к ответственности заместителя главы Офиса президента Украины Олега Татарова, заявляют в НАБУ.

"Изменение подозрения одному из участников дела о предоставлении неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта на нетяжкую некоррупционную статью Уголовного кодекса свидетельствует об искусственном создании Офисом генпрокурора оснований для выведения из-под ответственности лиц, задействованных в совершении этого преступления, среди которых – заместитель руководителя Офиса президента", - говорится в сообщении НАБУ, размещенном на сайте Бюро в пятницу.

В НАБУ подчеркивают, что при наличии достаточных доказательств, полученных во время расследования "прокурор 27 января 2021 года переквалифицировал преступление, инкриминируемое бывшему народному депутату (экс-главе "Укрбуда" Максиму Микитасю – ИФ) на некоррупционное (ч. 4 ст. 27, ч.2 ст. 384 УК Украины).

В этом контексте в Бюро отмечают, что Офис генпрокурора создал "формальные основания для устранения детективов НАБУ от расследования резонансного преступления, соучастником которого является заместитель руководителя Офиса президента.

В НАБУ заявляют: "Поскольку экспертиза, по результатам которой выдано недостоверное заключение, проводилась по факту уголовного правонарушения, подследственного НАБУ, именно Национальное бюро должно осуществлять досудебное расследование даже после изменения квалификации.

Также в сообщении отмечается, что директор НАБУ обратился в Офис генпрокурора с постановлением об истребовании уголовного производства и необходимости поручить расследования этого дела детективам НАБУ, однако генпрокурор эти решения не выполнила.

Микитась в настоящее время находится под арестом по подозрению в организации похищения киевского адвоката. Также с отношении него есть мера пресечения в виде ночного домашнего ареста по подозрению в махинациях с жильем для Нацгвардии, вследствие чего были утеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс. 448 грн.

О подозрении его уведомили 2 октября 2019 года, а 3 декабря 2020 года Микитась пошел на соглашение со следствием, после чего ему была изменена мера пресечения на круглосуточный домашний арест.

После этого детективы НАБУ сообщили о подозрении заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта в рамках расследования дела о присвоении имущества Нацгвардии. Татаров заявил, что докажет свою невиновность.

24 декабря Офис генерального прокурора передал расследование уголовного производства по подозрению Татарова из НАБУ в СБУ.

В НАБУ расценили передачу дела в СБУ как "беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование Бюро" со стороны Офиса генпрокурора.

САП вручила Татарову ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн, однако впоследствии прокуроры в суде отозвали ходатайство об избрании Татарову меры пресечения.

Теги: #татаров #набу #прокуратура
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