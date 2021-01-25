ЕС будет полностью поддерживать судебные реформы в Украине - посол

Европейский Союз будет полностью поддерживать судебные реформы, важные для евроинтеграции Украины и ее инвестиционного климата, заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

"ЕС будет полностью поддерживать судебные реформы, которые имеют решающее значение на европейском пути Украины и для ее инвестиционного климата. Ключевые элементы успеха: 1) проверка добросовестности Высшего совета правосудия, 2) прозрачная система отбора в Конституционный суд", - написал Маасикас в Twitter в понедельник.

Как сообщалось, послы "Большой семерки" (G7) представили дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ в Украине.