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18:07 25.01.2021

Порошенко призвал ввести уголовную ответственность за аферы с вакцинацией от COVID-19

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Порошенко призвал ввести уголовную ответственность за аферы с вакцинацией от COVID-19

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на согласительном совете призвал ввести уголовную ответственность за мошенничество с вакцинами от COVID-19.

"Я твердо убежден, что мы должны сохранить транспарентность и ввести уголовную ответственность за нарушение очередей - кто должен вакцинироваться, начиная исключительно с групп риска", - цитирует Порошенко пресс-служба политсилы.

Он также подчеркнул, что депутатский корпус не должен ограничиваться краткосрочными заданиями, но и заниматься стратегическими вызовами, стоящими перед страной, в первую очередь – в связи с пандемией COVID-19.

Порошенко указал на принципиальную важность стратегии преодоления пандемии для страны.

"Пункт первый - это тотальное тестирование. После этого - эффективный мониторинг тех, кто оказался заболевшими, бесплатные лекарства, бесплатные койки, снабженные кислородом", - отмечает политик.

Также он заметил, что с учетом тех, кто уже переболел и имеет антитела, количество граждан, нуждающихся в первоочередной вакцинации, сократилось.

"Мы должны до сентября завершить вакцинацию, и сейчас правительство должно обеспечить как можно скорее начало вакцинации безопасными лекарствами", - сказал Порошенко.

По его словам, необходимо по примеру программы "Доступные лекарства" ограничить максимальную цену на тесты и на медикаменты.

Теги: #позиция #вакцинация #порошенко
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