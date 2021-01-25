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14:53 25.01.2021

Брюссель о новых мерах из-за пандемии COVID-19: не приезжайте без крайней необходимости в ЕС

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Брюссель о новых мерах из-за пандемии COVID-19: не приезжайте без крайней необходимости в ЕС

В связи с нестабильной ситуацией по причине пандемии коронавируса COVID-19 и его новыми вариантами Европейская комиссия приняла новые рекомендации, согласно которым предлагает гражданам третьих стран не ехать в страны Европейского Союза, если только это не крайне необходимо.

Об этом в понедельник в Брюсселе, анонсируя новые предложения Еврокомиссии в связи с появлением и быстрым распространением новых вариантов коронавируса, сообщила европейский комиссар по вопросам внутренней политики Ильва Йоханссон.

"Комиссия приняла новые рекомендации в отношении поездок из третьих стран. Они основаны на изменениях в эпидемиологической ситуации, произошедших за последние недели и месяцы. Настойчиво нужно не советовать ездить, если это действительно не важно, особенно из/в регионы с высоким уровнем риска, до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация значительно не улучшится… Не приезжайте, если это только действительно необходимо. Если это необходимо, в этом случае мы просим государства-члены применить дополнительные меры", - сказала она.

Йоханссон отметила, что главная цель Еврокомиссии – "минимизировать передачу, и, соответственно, уровень заражений".

"Поэтому мы предлагаем новые меры, которые включают тестирование всех, кто приезжает в ЕС, включая тех, кто, действительно, едет в ЕС по важным причинам. Тест должен быть сделан за 72 часа до отправления. Государствам-членам рекомендуется применить дополнительные меры для (граждан) стран, где был обнаружен новый вариант вируса, такие как самоизоляция, карантин и установление контактов на период до 14 дней", - детализировала еврокомиссар.

Теги: #ес #меры #коронавирус
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