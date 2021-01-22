ЕК подтвердила возможность использования в ЕС вакцин, не входящих в ее централизованные контракты

Помимо сформированного Еврокомиссией портфеля вакцин против COVID-19, поддержанного государствами-членами Евросоюза, страны ЕС могут приобретать вакцины, не включенные в эти централизованные контракты, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмакер.

"Государства-члены могут, если они этого желают, вступать в переговоры и заключать контракты с разработчиками вакцин, которые не входят в нашу стратегию вакцинации", - сообщил пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать объявленную Венгрией закупку российской вакцины "Спутник V".

Он добавил, что важнейшим в этой стратегии ЕС является гарантия безопасности поступающих на рынок Евросоюза вакцин. "Вот почему мы особенно настаиваем на том, чтобы вакцины были проанализированы Европейским агентством лекарственных средств", - добавил представитель ЕК.

При этом де Кеерсмакер в очередной раз повторил, что в случае национальных решений стран ЕС по закупке вакцин, не предусмотренных портфелем ЕК, возможные риски и ответственность ложатся на власти соответствующих государств. При этом данные вакцины могут использоваться только в пределах страны, давшей им разрешение по чрезвычайной процедуре.

В свою очередь глава службы официальных представителей ЕК Эрик Мамер пояснил, что производители из иных регионов мира могут предлагать на рынок Евросоюза свои вакцины, но при условии одобрения Европейским агентством лекарственных средств. Только после разрешения этого агентства соответствующая вакцина может быть выпущена на европейском рынке в целом.