События

09:22 22.01.2021

В Дубае приостановили выступления артистов и диджеев в ресторанах и пляжных клубах

1 мин читать
В Дубае приостановили выступления артистов и диджеев в ресторанах и пляжных клубах

Власти Дубая приостановили все выступления артистов, групп и диджеев в ресторанах и пляжных клубах из-за нарушений мер безопасности по COVID-19 в некоторых заведениях, сообщает портал Gulf News.

"Решение поставить на паузу развлекательные мероприятия - прямой результат увеличения числа нарушений и неспособности соблюдать меры предосторожности против COVID-19, включая ношение масок и соблюдение социальной дистанции между людьми. В целом, тем не менее, мы увидели, что 93% мест соблюдают правила", - заявил представитель департамента туризма Дубая.

По его словам, за последние три недели в городе провели более трех тысяч инспекций и выявили более 200 нарушений.

С начала пандемии в ОАЭ COVID-19 заразились более 267 тыс. человек, 766 умерли.

Теги: #дубай #заведения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:12 29.12.2020
Дубай к концу 2021 года планирует вакцинировать 70% населения от COVID-19

Дубай к концу 2021 года планирует вакцинировать 70% населения от COVID-19

16:17 13.02.2018
Харьковский аэропорт ведет переговоры о возобновлении рейсов в Дубай

Харьковский аэропорт ведет переговоры о возобновлении рейсов в Дубай

17:56 06.08.2017
В столице ОАЭ возник очередной пожар в небоскребе

В столице ОАЭ возник очередной пожар в небоскребе

02:15 04.08.2017
Небоскреб Torch Tower горит в Дубае – СМИ

Небоскреб Torch Tower горит в Дубае – СМИ

12:26 28.09.2016
Беспилотник на некоторое время парализовал движение в аэропорту Дубая

Беспилотник на некоторое время парализовал движение в аэропорту Дубая

18:55 03.08.2016
Аэропорт Дубая возобновил работу

Аэропорт Дубая возобновил работу

12:15 30.05.2016
"Умные" пляжи появятся в Дубае

"Умные" пляжи появятся в Дубае

22:38 24.05.2016
В Дубае открылось первое в мире здание, напечатанное на 3D-принтере

В Дубае открылось первое в мире здание, напечатанное на 3D-принтере

16:16 25.03.2016
СБУ не нашла взрывчатку на борту самолета рейса Дубай-Киев

СБУ не нашла взрывчатку на борту самолета рейса Дубай-Киев

18:12 11.01.2016
Вооруженные люди напали на торговый центр в Багдаде, много жертв

Вооруженные люди напали на торговый центр в Багдаде, много жертв

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Генпрокурор сообщила о задержании четырех подозреваемых в возникновении пожара в харьковском доме престарелых

В Украине за сутки 5 348 новых случая Covid-19, выздоровело 14 239 человек

Пресс-секретарь Навального задержана в Москве

Кравчук: передача удерживаемых граждан Украины Медведчуку остановлена

Украина может рассчитывать на солидарность Евросоюза в получении вакцины от Covid-19 - письмо руководителей институтов ЕС к Зеленскому

ПОСЛЕДНЕЕ

Разумков призывает к взвешенному подходу в вопросе обмена удерживаемыми

В Японии на фоне COVID-19 впервые более чем за 10 лет вновь возрос уровень самоубийств

В СММ ОБСЕ направлена нота в связи с гибелью бойца ВСУ возле Гнутово

Мэр Рио-де-Жанейро объявил об отмене карнавала в 2021 году

Конгресс США согласился с назначением кандидата Байдена на пост главы Пентагона

Европейские лидеры высказались за поддержание открытыми внутренних границ ЕС

Генпрокурор сообщила о задержании четырех подозреваемых в возникновении пожара в харьковском доме престарелых

Ровенская АЭС с отступлением сильных морозов отключила 1-й блок на плановый ремонт

Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности: мы станем творцами нового Акта воссоединения

Американку, подозреваемую в планах продать России ноутбук Пелоси, отпускают под залог

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА