В Дубае приостановили выступления артистов и диджеев в ресторанах и пляжных клубах

Власти Дубая приостановили все выступления артистов, групп и диджеев в ресторанах и пляжных клубах из-за нарушений мер безопасности по COVID-19 в некоторых заведениях, сообщает портал Gulf News.

"Решение поставить на паузу развлекательные мероприятия - прямой результат увеличения числа нарушений и неспособности соблюдать меры предосторожности против COVID-19, включая ношение масок и соблюдение социальной дистанции между людьми. В целом, тем не менее, мы увидели, что 93% мест соблюдают правила", - заявил представитель департамента туризма Дубая.

По его словам, за последние три недели в городе провели более трех тысяч инспекций и выявили более 200 нарушений.

С начала пандемии в ОАЭ COVID-19 заразились более 267 тыс. человек, 766 умерли.