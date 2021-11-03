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18:18 03.11.2021

Ткаченко считает несправедливым закрытие учреждений культуры, сотрудники которых вакцинированы

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Ткаченко считает несправедливым закрытие учреждений культуры, сотрудники которых вакцинированы

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает несправедливым закрытие местными властями учреждений культуры, где сотрудники вакцинированы.

"Красная зона уже во многих регионах Украины. И, к сожалению, этот факт создает немало рисков для работы заведений культуры. Однако это не означает, что они должны быть закрыты. В "красной зоне" учреждения культуры могут оставаться открытыми, если сотрудники и посетители вакцинированы, либо имеют результат негативного тестирования методом ПЦР, либо экспресс-тест, либо подтверждающий выздоровление сертификат", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

Министр отметил, что у мэров некоторых городов Украины есть разное понимание ограничительных норм, установленных правительством.

"Юридически местные власти имеют право усиливать ограничения. Но - учреждения культуры наиболее безопасные места. Поэтому устанавливать для них дополнительные ограничения и фактически закрывать, если сотрудники вакцинированы – несправедливо. Сфера культуры, которая получила едва ли не наибольший ущерб из-за пандемии, не сможет выдерживать удар за ударом. Если в вашем городе или в поселке для вакцинированных открыты салоны красоты, гостиницы, ТРЦ, непродовольственные рынки, кафе, рестораны, то и заведения культуры должны работать также", - написал он.

 

Теги: #заведения #культура
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