Ткаченко призывает украинцев из регионов не в "красной" зоне на праздники посетить учреждения культуры

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призывает украинцев из регионов, где не будет действовать "красная" зона, на майские праздники посетить учреждения культуры.

"Для тех регионов, где не будет действовать "красная зона" есть возможность использовать майские, чтобы посетить учреждения культуры, которые были закрыты на время "красной зоны". Вспомните о людях, которые работают в сфере креативных индустрий. Давайте их вместе поддержим. Сходим в кино, на выставку, в музей или театр. Одновременно мы получим и новые эмоции и впечатления от художественных мероприятий и поможем сфере культуры удержаться на плаву во время пандемии", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

В то же время, министр подчеркнул, что посещения должны быть ответственными, с соблюдением дистанции и без скоплений людей.

"Помните, что выход из "красной зоны" и ослабление стали возможными именно благодаря снижению уровня заболеваемости Covid-19. Пренебрегая элементарными правилами безопасности, мы рискуем вновь вернуться к увеличению количества больных и локдауну", - добавил он.