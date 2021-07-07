Мощный взрыв прогремел в районе порта в Дубае

В Дубае в среду вечером произошел сильный взрыв, сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на очевидцев.

По данным источников телеканала "Аль-Арабийя", взрыв прогремел в районе порта Джабаль-Али.

Согласно одной из версий, взрыв произошел на борту нефтяного танкера. Очевидцы публикуют в соцсетях видеоролики, на которых, по их словам, запечатлен момент взрыва: видно, как на фоне ночного неба образовывается огромный огненный шар.

Власти Дубая, со своей стороны, сообщили в твиттере, что пожарные тушат огонь в порту - на борту судна. Данных о пострадавших пока не поступало.