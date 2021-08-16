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11:04 16.08.2021

Минздрав Украины намерен разрешить работу заведений и ТРЦ во время карантина при условии вакцинации коллектива

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Минздрав Украины намерен разрешить работу заведений и ТРЦ во время карантина при условии вакцинации коллектива

Министерство здравоохранения Украины намерено разрешить работать во время жесткого карантина некоторым заведениям при условии вакцинации свыше 80% коллектива, а также работать ТРЦ по специальной системе, сообщил Союз украинских предпринимателей (СУП) в Facebook по итогам встречи с министром здравоохранения Виктором Ляшко.

Согласно сообщению, в частности планируется:

- разрешить работу предприятий/организаций, если вакцинировано около 80% коллектива;

- допускать в учреждения вакцинированных клиентов и потребителей;

- разрешить работу учебных заведений при вакцинации 80% сотрудников;

Помимо этого, по примеру Германии планируется внедрить отдельный программный продукт для торгово-развлекательных центров, который позволит отслеживать загрузку ТРЦ, проводить запись для посещения на конкретное время и допускать для посещения покупателей, которые сделали ПЦР-тест, экспресс-тест на месте или вакцинированы.

Министр также подчеркнул, что при ухудшении эпидситуации никаких ключевых изменений в постановление о карантине не планируется, будет действовать адаптивный карантин.

Теги: #трц #заведения #вакцинация
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