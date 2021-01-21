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10:43 21.01.2021

Минздрав вынесет на общественное обсуждение проект Нацстратегии контроля онкозаболеваний

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Минздрав вынесет на общественное обсуждение проект Нацстратегии контроля онкозаболеваний

Министерство здравоохранения Украины в ближайшее время вынесет на общественное обсуждение проект Национальной стратегии контроля онкозаболеваний, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"В ближайшее время стратегия будет вынесена на общественное обсуждение. Под стратегию уже готов план реализации долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных мероприятий",- сказал он.

По словам министра, реализация Нацстратегии предусматривается на протяжении 2021-2030 гг.

Стратегия предусматривает:

- первичную профилактику онкозаболеваний путем снижения влияния факторов риска и улучшения информированности населения с дальнейшим привлечением к активным действиям;

- иммунизацию населения от канцерогенных вирусов (гепатит "С", вирус папилломы человека), популяризацию здорового образа жизни;

- раннее выявление онкозаболеваний, в частности, реализацию программы скрининга колоректального рака и рака шейки матки, раннюю диагностику и лечение рака молочной железы;

- доступ к качественным услугам по диагностике и лечению онкозаболеваний, обеспечение мультидисциплинарного подхода, создание и обновление национальных клинических протоколов, развитие ядерной медицины;

- психологическую поддержку на всех этапах лечения, психологическую и физическую реабилитацию;

- улучшение системы регистрации рака, повышение уровня профессионального образования медиков, проведение научных исследований;

- паллиативную помощь, создание новых специальностей "врач паллиативной помощи" и "медсестра паллиативной помощи".

Теги: #стратегия #онкозаболевания #проект
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