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17:45 20.01.2021

Из ОРДЛО на подконтрольную правительству Украины территорию вскоре передадут 9 человек – Денисова

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Из ОРДЛО на подконтрольную правительству Украины территорию вскоре передадут 9 человек – Денисова

Со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству Украины территорию в ближайшее время будут переданы 9 человек, которые незаконно содержатся в местах несвободы, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"В СИЗО в Луганске уже доставлены три человека, готовятся к передаче, в Донецком следственном изоляторе - шесть. Их сейчас кормят, моют, оказывают медицинскую помощь, делают опрятный вид. Сегодня вечером или завтра утром их передадут по маршруту "Луганск -Донецк - Ростов-на-Дону - Минск – Киев". То есть мы в ожидании", - приводит слова Денисовой в ходе брифинга на КПВВ "Золотое" пресс-служба омбудсмена.

В то же время Денисова отметила, что не может назвать их фамилии, но сообщила, что все они - граждане Украины.

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что передача части удерживаемых граждан Украины председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа-За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку без участия уполномоченных государственных органов является нарушением международных договоренностей на высшем уровне.

Внештатный советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны, советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович сообщил, что СБУ проверит всех пленных, "возвращение" в Украину которых анонсировали в ОРДЛО.

"Спецслужбы Украины проведут проверку лиц, которых марионеточные "органы" готовят к "возвращению", а пропуск и встреча этих лиц через линию разграничения, если он состоится, будет организован уполномоченными государственными органами Украины", – написал он на своей странице в Фейсбук в субботу.

Арестович также подчеркнул, что украинская ТКГ рассматривает намерение ОРДЛО заявление, "как попытку давления РФ на украинскую сторону переговоров, а эту попытку, в свою очередь - как элемент масштабной кампании по давлению на политическое руководство и народ Украины". "Ни родственные связи, ни статус народного депутата, не является основанием для манипулирования статусом "гражданина Украины", а тем более - принудительным перемещением наших куда-либо, в фактическом взаимодействии с государственной властью страны-оккупанта", - отметил Арестович.

Теги: #пленники #передача #денисова #ордло
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