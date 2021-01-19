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20:34 19.01.2021

В Вашингтон прибыли 25 тыс. военнослужащих Нацгвардии США для обеспечения порядка в ходе инаугурации

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В Вашингтон прибыли 25 тыс. военнослужащих Нацгвардии США для обеспечения порядка в ходе инаугурации

В американскую столицу прибыл весь запланированный контингент в составе 25 тыс. резервистов Национальной гвардии для обеспечения порядка в ходе предстоящей 20 января инаугурации избранного президента США Джо Байдена, сообщил глава Бюро Нацгвардии генерал армии Дэниел Хокансон.

"Здесь размещены 25 тыс. военнослужащих Национальной гвардии для поддержки руководящих федеральных агентств", - сказал Хокансон в прямом эфире телеканала MSN. "Военнослужащие готовы к выполнению любых задач, которые будут поставлены перед ними", - подчеркнул генерал.

При этом он подтвердил, что военнослужащие вооружены. По словам Хокансона, такое решение было принято по указанию правоохранительных органов.

Для обеспечения переброски в столицу резервистов, техники и грузов, которые прибыли из всех 50 американских штатов и территорий, было выполнено более 150 авиарейсов.

По сообщению столичных властей, к обеспечению порядка привлечен весь личный состав полиции округа Колумбия - 5,8 тыс. человек. Задействованы также подразделения транспортной полиции.

В американской столице накануне инаугурации также развернуты специальные подразделения радиационной, химической и биологической защиты, готовые реагировать на инциденты, связанные с применением оружия массового уничтожения.

Операцией по обеспечению безопасности во время инаугурации будет руководить Секретная служба США.

Кроме того, в операции задействовано большое количество агентов ФБР. Их численность не разглашается.

Тем временем центр Вашингтона полностью блокирован. Усилена охрана у всех 50 зданий госучреждений. Не работают станции метро в центральных районах столицы. Перекрыты главные мосты через реку Потомак. Кроме того, несколько десятков катеров Береговой охраны США патрулируют водное пространство на реках Потомак и Анакостия в пределах округа Колумбия в целях недопущения захода плавсредств в закрытые районы.

Теги: #вашингтон #инаугурация
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