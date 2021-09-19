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05:53 19.09.2021

Четыре человека арестованы на митинге у здания Капитолия в Вашингтоне

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Четыре человека арестованы на митинге у здания Капитолия в Вашингтоне

В Вашингтоне полиция задержала четырех человек, принимавших участие в субботнем митинге в поддержку арестованных по обвинению в штурме Капитолия 6 января, когда сторонники бывшего президента Дональда Трампа пытались оспорить результаты президентских выборов, сообщают СМИ.

"На данный момент полиция Капитолия информирует о четырех задержаниях", - говорится в сообщении агентства Associated Press (AP).

Отмечается, что из четырех задержанных у одного был обнаружен нож, у второго - пистолет, еще двое находились в розыске в Техасе.

Ранее полиция получила информацию об ожидающихся в ходе митинга у Капитолия беспорядках и провокациях. К зданию были стянуты усиленные наряды полиции, место митинга было блокировано. Однако, как пишет AP, все прошло спокойно, митинг против ожидания был немногочисленным, на нем отсутствовали республиканские законодатели, которые 6 января проголосовали против утверждения президентом Джо Байдена, одержавшего победу на выборах.

По информации агентства, в настоящее время по делу о штурме Капитолия 63 человека содержатся в заключении в ожидании суда или слушаний по вынесению приговора.

Теги: #сша #вашингтон #митинг #задержания
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