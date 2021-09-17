Вашингтон готовится к митингу в поддержку арестованных после захвата Капитолия людей

В Вашингтоне сотрудников правоохранительных органов привели в состояние повышенной готовности в связи с субботним республиканским митингом "Справедливость для J6" (Justice for J6) в поддержку людей, арестованных после захвата Капитолия в январе 2021 года, сообщает в пятницу ABC News.

Еще в среду вокруг Капитолия в Вашингтоне установили заграждения из-за грядущего митинга. Также правоохранительные органы в столице США находятся в состоянии повышенной готовности, все доступные сотрудники полиции в Вашингтоне будут мобилизованы в субботу. В свою очередь организатор митинга Мэтт Брейнард, который ранее состоял в предвыборном штабе Трампа, заявил, что на демонстрации не приветствуются те, кто планирует устраивать беспорядки.

Ранее в полиции Вашингтона выражали свое беспокойство "по поводу онлайн-болтовни о демонстрации, запланированной на 18 сентября". В правоохранительных органах боятся, что митинг может выйти из-под контроля и повторятся жестокие сцены, произошедшие 6 января. Тем не менее, эксперты, отслеживающие риторику ультраправых пользователей в сети, говорят, что она отличается от той, что была перед захватом Капитолия, и в этот раз митинг должен пройти более мирно.

Тем не менее, министерство внутренней безопасности США в четверг опубликовало бюллетень с предупреждением о том, что некоторые пользователи планируют беспорядки во время митинга, однако о каких-либо конкретных планах речи не идет.

Митинг "Справедливость для J6" пройдет в субботу в Вашингтоне на площади Юнион-Сквер, которая находится у подножия Капитолийского холма.

"Наши сердца и мысли - с теми людьми, которых несправедливо преследуют в связи с протестами против фальсифицированных президентских выборов шестого января. В дополнение ко всему остальному, это убедительно доказало, что в нашей системы правосудия - двойные стандарты. Тем не менее, в конце справедливость восторжествует!", - заявил бывший президент США Дональда Трамп за два дня до начала митинга.

Во время протестных акций 6 января этого года сторонники Дональда Трампа, смяв кордоны полиции, ворвались в здание Капитолия, где проходило объединенное заседание обеих палат американского Конгресса, сертифицирующее результаты голосования Коллегии выборщиков, отдавшей победу Джо Байдену.

В результате беспорядков в столице погибли четыре человека. Более 560 человек были арестованы.