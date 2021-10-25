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01:03 25.10.2021

Константинопольский патриарх проведет ночь в больнице в Вашингтоне

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Константинопольский патриарх проведет ночь в больнице в Вашингтоне

Патриарх Константинопольский Варфоломей проведёт ночь в одной из больниц Вашингтона, а утром, как ожидается, его выпишут, сообщает греческая православная архиепископия Америки.

"Его святейшество чувствует себя хорошо. По рекомендации врачей он проведёт ночь в больнице под наблюдением медиков. Ожидается, что его выпишут завтра утром", - информирует она в твиттере.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Варфоломей из-за недомогания госпитализирован в США.

81-летний Варфоломей почувствовал себя плохо во время первого дня рассчитанного на 12 дней визита в США. По совету личного врача, Варфоломея доставили в одну из больниц американской столицы.

Планировалось, что в понедельник он проведёт встречу с президентом США Джо Байденом.

Теги: #сша #вашингтон #больница #варфоломей
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