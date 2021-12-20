Мэр Вашингтона вернула обязательное ношение масок в помещениях

Мэр американской столицы Мюриэл Баузер в понедельник объявила, что из-за коронавируса в городе станет вновь обязательным ношение масок в помещениях.

"Начиная со вторника, 21 декабря, с 06:00 утра, будет возвращено обязательное ношение масок в помещениях до 06:00 утра 31 января 2022 года", - говорится в сообщении в твиттере Баузер.

Она отметила, что маски необходимо надевать, даже во время встреч с небольшим числом участников.

Подобное правило о ношении масок действовало в Вашингтоне до 22 ноября 2021 года, затем было отменено.

Кроме того, мэр сообщила о продлении зимних каникул в школах до 5 января с тем, чтобы перед возвращением к учебе дети, преподаватели и сотрудники учреждений успели перед выходом на работу сделать тест на коронавирус.

В Вашингтоне полную вакцинацию от коронавируса прошли 64% жителей. Средний показатель заболеваемости в столице США составляет около 360 случаев в сутки.