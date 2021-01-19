Зеленский поручил замруководителю ОП Тимошенко провести аудит тарифов во всех регионах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил заместителю руководителя Офиса президента Украины Кириллу Тимошенко провести полный аудит имеющихся тарифов в городе Киеве и во всех областях Украины, сопоставить ценообразование за разные промежутки времени, а также получить исчерпывающие разъяснения от соответствующих руководителей на местах по тарифной политике.

Как сообщается на сайте главы государства, такое поручение дано, "учитывая появление в публичном пространстве различных спекулятивных заявлений по формированию тарифов на уровне городов и сел страны, а также безосновательные попытки отдельных представителей местной власти обосновать перед обществом дополнительный рост тарифов сверх уровня, который уже вызывает значительные вопросы с точки зрения справедливости".

Речь идет в первую очередь о тарифах на отопление, бытовой газ и пользование пассажирским транспортом. Инициатива касается также тарифов за эвакуацию автомобилей и пользование общественным пространством. "Особое внимание следует уделить таким специфическим непрозрачным тарифным проектам отдельных руководителей городов, как взыскание средств за эвакуацию авто, за пользование общедоступными частями общественного пространства и тому подобное", - говорится в сообщении.