Председатель ОБСЕ: диалог между белорусской оппозицией и существующим режимом пока невозможен

Диалог между оппозицией и действующим режимом в Беларуси невозможен, пока не освобождены все задержанные оппозиционный активисты и участники протестов, заявляет действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

"И, конечно, открытым остается вопрос, каким образом мы можем … способствовать диалогу между белорусской оппозицией и существующим режимом. Я обсудила этот вопрос с министром иностранных дел Беларуси и лидером оппозиции (Светланой Тихановской – ИФ). К сожалению, сейчас невозможно вести этот диалог, потому что, во-первых, должны быть освобождены все лица, которые были задержаны", - сказала Линде на совместной с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции во вторник.

Она подчеркнула, что в "московском механизме" ОБСЕ существует более 80 предложений, над которыми "мы собираемся работать во время нашего председательствования в ОБСЕ".