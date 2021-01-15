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10:04 15.01.2021

SkyUp увеличивает вес ручной клади и обновляет правила ее перевозки для различных тарифов

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SkyUp увеличивает вес ручной клади и обновляет правила ее перевозки для различных тарифов

Авиакомпания SkyUp (Киев) с 20 января 2021 года увеличивает максимальный вес одного места ручной клади с 7 до 9 кг, сообщила пресс-служба компании в четверг вечером.

При этом SkyUp отмечает, что размеры сумки/чемодана, как и ранее, не должны превышать 55х40х20 см.

Дополнительные предметы (ноутбук, мужская/женская сумка, верхняя одежда, зонтик, книга/журнал/папка для бумаг), которые можно было бесплатно брать на борт, по новым правилам должны будут размещаться внутри сумки/чемодана с ручной кладью. Исключением являются товары Duty Free, которые до 31 марта 2021 года включительно можно дополнительно брать на борт бесплатно. Однако с 1 апреля для бесплатного провоза их также нужно будет размещать внутри сумки/чемодана с ручной кладью или доплачивать за пронос отдельного пакета на борт $25.

Для пассажиров, путешествующих с детьми, правила касательно дополнительных детских вещей, которые можно бесплатно взять на борт, остаются неизменными.

Говоря об обновлениях правил перевозки ручной клади, авиакомпания также отмечает, что с 20 января для всех существующих тарифов (Basic, Standard, Flex) станет доступной возможность перевозки второй единицы ручной клади: в тарифах Standard (до 5 кг, 35х20х10 см) и Flex (до 9 кг, 55х40х20 см) - бесплатно, а в Basic - за дополнительную плату (до 9 кг, 55х40х20 см).

Так, стоимость второй единицы ручной клади для пассажиров чартерных и регулярных рейсов составит $12 при бронировании онлайн заранее, или $25 при бронировании в день вылета в аэропорту.

Теги: #правила #skyup #авиакомпания
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