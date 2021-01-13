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17:11 13.01.2021

Против замкомандующего ЧФ РФ открыто дело за подстрекательство к госизмене украинских военных

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Против замкомандующего ЧФ РФ открыто дело за подстрекательство к госизмене украинских военных

Прокуроры Офиса генерального прокурора Украины начали уголовное производство в отношении заместителя командующего Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) Вооруженных сил (ВС) РФ по факту подстрекательства к совершению государственной измены

"По данным следствия, чиновник ВС РФ в марте 2014 года умышленно, с целью причинения вреда обороноспособности и государственной безопасности Украины, а также изменения границ территории нашего государства, склонял военнослужащих Вооруженных сил Украины к совершению государственной измены. Угрожая применением военнослужащими Вооруженных сил страны-оккупанта физического насилия и оружия, он заставлял несколько десятков украинских военнослужащих перейти на сторону врага в период вооруженного конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Офиса генпрокурора в среду.

Действия замкомандующего ЧФ РФ классифицированы по ч.4 ст.27, ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины, максимальная санкция по которым предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

 

Теги: #чф_рф #дело
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