Утечка нефтепродуктов произошла на терминале в литовском Бутинге

Загрязняющее пятно площадью 1 кв.км после утечки на нефтяном терминале в литовском Бутинге движется в сторону Латвии, заявил агентству BNS в понедельник завотделом коммуникации департамента охраны окружающей среды республики Арунас Малинвскис.

"Площадь пролившихся загрязнений составляет около 1 кв. километра. Из-за течений и ветра пятно движется не к берегу, а в открытое море, к Латвии. Инспекторы окружающей среды начали расследование, подсчитывается ущерб, нанесенный природе", - сказал Малинвскис.

По его словам, еще уточняется, что точно пролилось в море. Терминал находится под управлением компании по переработке и транспортировке нефти Orlen Lietuva.

"Пролилось небольшое количество нефти, такую информацию мы получили от дежурного на Бутинском терминале. (...) В данный момент Центр координирования спасения на море занимается предоставлением помощи", - сказал BNS в свою очередь глава центра координации спасения на море Евгений Валиков.

По его словам, для сбора загрязнений отправлено судно поиска и спасения, а также вертолет ВВС Литвы - он уточнит размер пятна.

Министр окружающей среды Симонас Гентвилас написал в фейсбуке, что на терминале прорвало трубу и пролились нефтепродукты. "Пролилась нефть с буя терминала в Бутинге. Насколько я понимаю, сам танкер не подключен к нему, утечка из самого рукава", - сказал Гентвивлас в интервью радиостанции LRT.

По словам представителя министра по связям с общественностью Марюса Гайлюса, данные Orlen свидетельствуют, что в море попали 1-2 тонны нефти.

Orlen Lietuva с середины 2006 года через терминал Бутинге импортирует нефть для собственных нужд.