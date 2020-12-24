СБУ ликвидировала группировку фальшивомонетчиков, действовавших в Киеве

Служба безопасности Украины разоблачила организованную группировку, специализировавшуюся на сбыте крупных сумм фальшивых денег в национальной и иностранной валютах на территории Киева и Киевской области.

Как сообщается на сайте спецслужбы, деятельность злоумышленников могла нанести государству ущерб на сумму почти 20 млн грн.

"В состав группы входило несколько жителей Киева и Киевской области. Фигуранты занимались сбытом поддельных купюр высокого качества. Своих клиентов они подыскивали через личные связи… По предварительным выводам специалистов Национального банка Украины, реализованные "подделки" имели соответствующие защитные элементы для прохождения контроля на специальных электронных устройствах, в том числе в пунктах обмена валют", - говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства участников группировки изъяты купюры неизвестного происхождения на общую сумму почти 600 тыс в гривневом эквиваленте, огнестрельное оружие и наркотические средства. Также обнаружено удостоверение сотрудников органов власти и правоохранительных структур.

Злоумышленникам сообщено о подозрениях по ч.2 ст.199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.